Maltrattamenti e lesioni alla compagna, ma le accuse non reggono: assolto

Un 51enne di Giovinazzo era accusato anche di tentata violenza sessuale, ma per il giudice «i fatti non sussistono». Rimesso in libertà

Era finito al banco degli imputati per. Ma, stando al processo di primo grado, queste accuse non hanno retto: l'imputato, un, è riuscito a dimostrare l'infondatezza degli addebiti, ottenendo un'assoluzione perchéIl verdetto, dopo il giudizio immediato, è stato emesso dai giudici della prima sezione penale del(presidente), al vaglio del quale è finita uno scritto difensivo dell'avvocato, da cui è emersa una ricostruzione dei fatti differente da quella accusatoria. Stando alla denuncia, l'11 agosto, l'uomo «con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona a cui è legato da stabile relazione affettiva» avrebbe aggredito la compagna.Una violenza consistita nel «», minacciando di «ucciderla, palpeggiandola e provando a spogliarla». Infine «compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad obbligare la compagna a subire, non riuscendo nel suo intento in quanto la donna si divincolava e si rifugiava in bagno». La prognosi, a causa di numerosi graffi e escoriazioni sul collo, fu diL'uomo, invece, già arrestato a Natale scorso, fu confinato ai domiciliari. La sentenza di assoluzione ha inoltre accordato l'immediata liberazione del, così subito dopo la lettura del dispositivo, l'imputato (che era recluso nel penitenziario di Lucera) è tornato in libertà. Per le motivazioni bisognerà attendere