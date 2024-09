Maltempo, dopo le piogge del martedì massime più miti

Nel pomeriggio di martedì 3 settembre, Giovinazzo e l'intera area del Barese sono state interessate da abbondanti piogge accompagnate da ventilazione consistente.Nella cittadina adriatica non si sono registrati danni, ma nei vicini quartieri di Santo Spirito e Palese vi sono state interruzioni della linea elettrica con ripercussioni sulla viabilità ferroviaria.A Giovinazzo, quest'oggi, 3 settembre, la nubi transiteranno al mattino ed all'ora di pranzo, quando le massime non supereranno i 31°. Mare calmo. Brevi piogge potrebbero verificarsi al pomeriggio, ma si tratterà per lo più di brevi rovesci. Serata con nuvole in transito e minime della notte sui 22°. Il caldo tornerà a farsi sentire giovedì e venerdì con punte di 34-35°.