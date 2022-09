Maltempo, allerta arancione su Giovinazzo. Marzella raccomanda prudenza

La Protezione Civile della Puglia ha diramato nelle scorse ore un'allerta meteo arancione per la nottata e la prima parte della giornata di lunedì 26 settembre, sino al primo pomeriggio. Ad essere interessata da rovesci anche la Puglia centrale adriatica e la città di Giovinazzo.Nella serata di domenica 25 settembre è stata l'assessore al ramo, Natalie Marzella, a chiarire che sono previste «precipitazioni a carattere di rovescio o temporale», raccomandando massima prudenza.I quantitativi di pioggia, secondo gli esperti, saranno moderati e si prevede pioggia consistente sulla cittadina adriatica tra le 10.00 e le 17.00 del lunedì. Attesi venti meridionali intensi.Massime in picchiata sino a 20° (-8° in sole 24 ore). Martedì migliora con nuovi incrementi termici di diversi gradi.