Maestrale e massime sui 30° nella domenica di Giovinazzo

Prevalenza di sereno. Lunedì temperature in discesa

DOMENICA 13 GIUGNO

Vento moderato di Maestrale, passaggio di qualche nube ma prevalenza di sereno e temperature massime sui 30°.Sarà questo il quadro climatico a Giovinazzo in questa domenica 13 giugno, col mare che si presenterà mosso.Pomeriggio caratterizzato ancora da Maestrale e valori termici sui 24°. A sera 75% di umidità e qualche nube in transito, mentre le minime notturne scenderanno fino a 17°. Lunedì 14 giugno incalzerà il vento da nord-ovest, il mare diverrà molto mosso e le temperature massime si assesteranno sui 24°, in netta discesa.SOLE - Sorge: 5:18, Tramonta: 20:26LUNA - Leva: 7:35, Cala: 23:13 - Luna crescente