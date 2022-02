Madonna di Lourdes, fino al 10 febbraio la novena a Sant’Agostino

Nella Parrocchia Sant'Agostino, febbraio è sempre sinonimo di preghiera e lode a Maria, in occasione della, ricorrenza molto sentita nel rione omonimo e in tutta la città di Giovinazzo., i devoti della Vergine si riuniranno per pregare insieme nel corso della novena e delle celebrazioni in programma.Ogni giorno, gli appuntamenti del mattino saranno il rosario e la novena alle ore 7,15, la messa alle 8,00, nuovamente il rosario alle 8,45, e la messa e la novena alle ore 9,15. Mentre nel pomeriggio, ci si potrà accostare al sacramento della confessione nella fascia oraria 17,00-18,00, e partecipare al rosario e alla novena alle 17,15 e alla messa alle 18,00. Il rosario e la messa pomeridiani cominceranno trenta minuti più tardi solo nel pomeriggio di sabato 5, di domenica 6 e dell'11 febbraio.Il periodo di preparazione alla Festa liturgica sarà, inoltre, arricchito da momenti e appuntamenti altrettanto significativi. Primo tra tutti, la Festa della presentazione di Gesù al tempio, popolarmente chiamata Candelora, celebrata quest'oggi, mercoledì 2 febbraio, che prevederà nel corso della Santa Messa delle 18,00 la recita della preghiera di affidamento dei bambini battezzati nel 2021 alla Madonna di Lourdes.Da ricordare anche la giornata eucaristica e il primo venerdì del mese. Venerdì 4, alle ore 10,00, ci sarà l'esposizione del SS.mo Sacramento, alle ore 11,45 l'ora media, l'Angelus e la reposizione e al termine della messa vespertina l'esposizione del SS.mo Sacramento davanti all'altare della grotta, con successiva adorazione personale.Da vivere intensamente sarà poi la giornata della Vita e della Famiglia di domenica 6 febbraio, che vedrà la partecipazione alla messa delle ore 18,30 delle famiglie che nel 2021 hanno raggiunto gli importanti traguardi del 25°, 50° e 60° anniversario di matrimonio e si concluderà con la benedizione alle donne in attesa.Grande affluenza è prevista nei giorni della Novena e della Festa, data la forte devozione che da sempre caratterizza molti parrocchiani, molti giovinazzesi e fedeli provenienti da città vicine. Pertanto, l'invito è quello di attenersi alle disposizioni imposte per il periodo pandemico e di indossare la mascherina in modo corretto per tutta la durata delle celebrazioni.