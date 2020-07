Lunedì senza contagi né decessi in Puglia

LA SITUAZIONE ATTUALE

In Puglianelle ultime ore. Il bollettino della Regione di ieri, lunedì 20 luglio, restituisce serenità dopo i sette casi registrati due giorni fa e riferiti a stranieri giunti nella nostra terra. Il dato è emerso dall'analisi però di soli 753 tamponi.I contagi in Puglia restano pertanto 4.557 su 216.402 test rino-oro-faringei effettuati.Non si registrano nelle ultime ore nemmeno decessi e quindi le vittime pugliesi sono 548, di cui una era giovinazzese. Di seguito i dati aggiornati su contagiati e deceduti da inizio emergenza sanitaria.1498 Città Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo)1171 Provincia di Foggia669 Provincia di Brindisi (un caso lombardo è stato attribuito alla provincia dell'Alto Salento)527 Provincia di Lecce382 Provincia Barletta Andria Trani281 Provincia di Taranto29 relativi a residenti fuori regione158 Provincia di Foggia151 Area Metropolitana di Bari79 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat32 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneAttualmente in Puglia ci sono 79 persone positive al Covid-19, di cui 14 ricoverate, ma per fortuna nessuna in terapia intensiva. In 65 si stanno invece curando in isolamento domiciliare perché paucisintomatici o asintomatici. Il numero dei guariti è stabile a 3.930 (10 sono giovinazzesi).