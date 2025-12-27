Luci, colori ed un piccolo spettacolo: in via Tenente Piscitelli la nascita di Gesù Bambino è davvero speciale

Si è ripetuto anche quest'anno il rito di nonno Enzo e nonna Maria

Da oltre sessant'anni la tradizione la fa da padrona indove, nella sera del 24 dicembre, si celebra la nascita di Gesù Bambino secondo lo stile che fu di nonnoNonostante molti parenti siano ormai fuori da Giovinazzo, il rito risulta irrinunciabile e quindi la magia del Natale ritorna nella casa che fu dei nonni, con la consueta preghiera, la processione itinerante con un Bambinello risalente al 1960, cori natalizi, per poi terminare con uno spettacolo per i più piccoli grazie all'irruzione del malefico Grinch, ladro di regali, commistione più moderna. Regali puntualmente recuperati da un quanto mai provvidenziale arrivo di Babbo Natale.Tutto ciò tra un mix di tensione, paura ma con un divertimento esagerato garantito. Il lieto fine poi è coronato da piccoli giochi pirici che donano colore ad uno dei momenti più attesi dell'anno.