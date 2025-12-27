Nascita Gesù Bambino in via Piscitelli
Vita di città

Luci, colori ed un piccolo spettacolo: in via Tenente Piscitelli la nascita di Gesù Bambino è davvero speciale

Si è ripetuto anche quest'anno il rito di nonno Enzo e nonna Maria

Giovinazzo - sabato 27 dicembre 2025 12.46
Da oltre sessant'anni la tradizione la fa da padrona in via tenente Raffaele Piscitelli, dove, nella sera del 24 dicembre, si celebra la nascita di Gesù Bambino secondo lo stile che fu di nonno Enzo Deraco (l'infermiere) e nonna Maria.

Nonostante molti parenti siano ormai fuori da Giovinazzo, il rito risulta irrinunciabile e quindi la magia del Natale ritorna nella casa che fu dei nonni, con la consueta preghiera, la processione itinerante con un Bambinello risalente al 1960, cori natalizi, per poi terminare con uno spettacolo per i più piccoli grazie all'irruzione del malefico Grinch, ladro di regali, commistione più moderna. Regali puntualmente recuperati da un quanto mai provvidenziale arrivo di Babbo Natale.

Tutto ciò tra un mix di tensione, paura ma con un divertimento esagerato garantito. Il lieto fine poi è coronato da piccoli giochi pirici che donano colore ad uno dei momenti più attesi dell'anno.
Babbo Natale insegue il Grinch
Babbo Natale insegue il Grinch
  • Gesù Bambino
  • via Tenente Piscitelli
Gesù Bambino torna a nascere nell'Istituto Vittorio Emanuele II Religioni Gesù Bambino torna a nascere nell'Istituto Vittorio Emanuele II Toccante cerimonia con don Pietro Rubini nella serata della Vigilia di Natale
Il Comitato Feste di Giovinazzo ha accolto il Bambinello (FOTO) Eventi e cultura Il Comitato Feste di Giovinazzo ha accolto il Bambinello (FOTO) La breve e sentita cerimonia ha inaugurato il periodo di feste natalizie ed ha ufficializzato l'inizio del terzo mandato del presidente Gaetano Dagostino
