Il Comitato Feste di Giovinazzo ha accolto il Bambinello (FOTO)

7 foto Gesù Bambino dalla Cattedrale alla sede del Comitato Feste

Un corteo orante ed al tempo stesso festoso ha condotto ieri seradalla Cattedrale alla sede delper portare il Santo Natale nella sede del gruppo che organizza con devozione e dedizione assoluta la Festa in onore di Maria SS. di Corsignano.parroco della Concattedrale, ha posto la statua del Bambinello ai piedi del presepe allestito all'interno, dopo averla portata in processione. A seguirlo un folto gruppo di fedeli e di membri del Comitato Feste e l'accompagnamento musicale di alcuni volontari.Poco dopo l'arrivo del corteo, don Andrea ha esortato a riscoprire la luce vera che arriva con la nascita del Cristo. «Possiamo essere e portare quella luce nel mondo e possa essere Gesù la nostra ricarica – ha affermato -. Siamo chiamati».La cerimonia è stata quindi un modo per porgere all'intera cittadinanza i migliori auguri di Buon Natale, ma anche un'occasione per fare un annuncio importante. Dopo la benedizione generale, il parroco della chiesa madre di Giovinazzo ha infatti ufficializzato la riconferma dialla guida del Comitato Feste Patronali per l'edizione 2020. Una decisione presa daVescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, in virtù del suo apprezzamento per l'operato svolto nelle ultime due edizioni della Festa.Laintonata a gran voce da tutti i presenti, ha chiuso il momento di preghiera e di condivisione, suggellando in modo gioioso il terzo mandato consecutivo di Dagostino e del suo gruppo di lavoro.