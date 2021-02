Lo storico del Bari calcio Gianni Antonucci vaccinato a Giovinazzo

Lo ha intervistato la redazione di TeleBari dopo essersi vaccinato e lui ha espresso la sua soddisfazione per aver completato le operazioni ed una gran voglia di rientrare a casa a(a questo link l'intervista completa)., 93 anni e non dimostrarli, storico del Bari calcio, amatissimo dagli appassionati di tutta la ex provincia, si è vaccinato contro il Covid-19 questa mattina, 22 febbraio, nei locali dell'ex punto di primo intervento di Giovinazzo, in via Papa Giovanni XXIII.Da lui anche un messaggio di speranza rivolto soprattutto agli scettici: «Mi sento benissimo, è tutto organizzato con grande criterio. C'è stato grande garbo da parte del personale sanitario», ha dichiarato ai microfoni dell'emittente barese. Per lui, come per tanti altri over 80 giovinazzesi e della ex provincia, si è trattato della terza vaccinazione in vita, dopo quella alla nascita e l'altra ricevuta nel 1973 a causa dell'epidemia di colera.Il sistema di prenotazione messo in piedi dallaha distribuito sul territorio di competenza gli oltre 160mila ultraottantenni che hanno fatto richiesta del vaccino (stamane si somministrava la prima dose di quello Pfizer-BioNTech a Giovinazzo) e quindi è capitato a diversi giovinazzesi di andare in centri viciniori ed il contrario è accaduto per anziani provenienti da città limitrofe.