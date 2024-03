Lo spot della Birra Raffo girato a Giovinazzo

Stanno circolando da alcune ore sui social network fotografie del set allestito nella giornata di oggi, 14 marzo, inAncora una volta Giovinazzo ed il suo centro storico saranno la cornice ideale per uno spot televisivo. Questa volta tocca allaamatissima nel tarantino, i cui vertici hanno deciso di rilanciare il brand su scala internazionale e di girare una parte della pubblicità in uno dei borghi più belli della regione, già sfondo per il Cornetto Algida e la Kukident, quest'ultimo tuttora in programmazione sugli schermi televisivi in Italia, Germania ed altri Stati europei.Tanti i curiosi che si sono affacciati nella giornata di ieri per poter scattare qualche foto (in home lo scatto della vicepresidente della Touring Juvenatium, Florinda Bavaro). Le riprese toccheranno nel fine settimana, secondo quanto appreso dall'amministrazione comunale, anche il piazzale Aeronautica Militare, piazza Porto, via Marina, Arco Cattedrale, piazza Benedettine, piazza Costantinopoli, l'Arco di via Gelso, la scalinata suggestiva di via San Domenico Maggiore e Cala Porto. Top secret la data di uscita in tv.La regia dello spot, che richiamerà lo sloganè affidata a Miguel Usandivaras, mentre la casa di produzione esecutiva è la Fanfara Srl di Bari per conto di Think Cattleya, società con sede legale a Roma. La Raffo è una birra lager italiana prodotta dal 1919 al 1987 nella birreria omonima di Taranto, città legatissima al suo brand. Nel 1991 il marchio è stato ceduto al gruppo Peroni, che dal 2016 fa parte a sua volta del gruppo giapponese Asahi.