Ecco lo spot della Birra Raffo in cui Giovinazzo appare bellissima - VIDEO

«C'è molta Puglia in questo spot dellama anche e soprattuttocon gli scorci del borgo antico tra via San Giacomo e piazza Costantinopoli. Buona visione».Lo ha scritto il sindaco Michele Sollecito, annunciando la messa on line di uno spot che entrerà nelle case degli italiani anche attraverso il piccolo schermo. Le riprese sono state effettuate anche a Monopoli, Bitonto e Molfetta, solo per restare nel Barese. Uno vero e proprio messaggio a venire in Puglia, dove la bellezza dei luoghi, l'arte e la storia sono una cornice perfetta per godersi una buona birra.La regia dello spot "Decisamente pugliese" è stata curata da Miguel Usandivaras, spot prodotto dalla Fanfara Srl di Bari per conto di Think Cattleya, società con sede legale a Roma. Laè una birra lager italiana prodotta dal 1919 al 1987 nella birreria omonima di Taranto, città legatissima al suo brand. Nel 1991 il marchio è stato ceduto al gruppo Peroni, che dal 2016 fa parte a sua volta del gruppo giapponese Asahi.