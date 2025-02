Linkedin Masterclass: un altro successo per Mediaone Italia

Grande successo per la LinkedIn Masterclass organizzata da, la business unit didedicata alla formazione manageriale. L'evento si è tenuto nell'incantevole location del Circolo Tennis Barletta, dove il salone superiore ha ospitato un pubblico numeroso e attento, composto prevalentemente da professionisti, imprenditori e manager.Durante la Masterclass, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di approfondire le migliori strategie per ottimizzare la propria presenza su LinkedIn, migliorare il personal branding e sviluppare nuove opportunità di business attraverso il social network professionale per eccellenza. L'iniziativa ha suscitato grande interesse e partecipazione attiva, confermando il valore formativo e pratico dell'evento.Abbiamo avuto il piacere di intervistare il Dott. Savino Lapalombella, Presidente di Mediaone Italia, che ha commentato: "Siamo estremamente soddisfatti del riscontro ottenuto. La mission di Mediaone Academy è quella di offrire strumenti concreti e strategie efficaci per supportare la crescita professionale e aziendale. LinkedIn rappresenta oggi un asset fondamentale per il networking e il business development, e siamo lieti di aver fornito ai partecipanti nuove competenze per sfruttarne appieno le potenzialità".non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è già fissato per il 27 marzo, con un importante workshop dedicato alla pianificazione strategica, un tema cruciale per chi desidera definire obiettivi chiari e adottare strategie vincenti nel proprio business.Per ulteriori informazioni sull'evento e per iscriversi al prossimo workshop, è possibile contattareall'indirizzo email: info@mediaoneitalia.it