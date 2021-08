Lieve incremento dei contagi a Giovinazzo

Nuovo lieve incremento dei contagi da Covid-19 a Giovinazzo, rispetto all'ultimo aggiornamento che faceva riferimento all'8 agosto.Col dato cristallizzato al 15 agosto, i positivi sul territorio comunale sonoanche se il nuovo picco era stato raggiunto il 12 agosto con 14 positivi, ma non vi era stata comunicazione al riguardo. Non vi sarebbero, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ospedalizzazioni.Gli ultimi due casi di positività al virus, registrati tra il 12 ed il 15 agosto scorsi, riguardano una persona tra i 20 ed i 29 anni ed un'altra che rientra nella fascia d'età tra i 30 ed i 39 anni. Tra il 15 luglio ed il 15 agosto sono ben 24 i residenti a Giovinazzo che si sono infettati. Tra di essi anche 7 giovani e giovanissimi tra i 10 ed i 29 anni.Riepilogando dunque l'intero quadro epidemiologico, va sottolineato che da inizio pandemiaPurtroppo vi sono state anche, 7 nel 2020 e 10 nel 2021. L'ultimo decesso per Covid a Giovinazzo risale alla metà di maggio. Il paziente più anziano deceduto aveva 91 anni, il più giovane 57 anni.