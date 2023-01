Libero e Virgilio fuori uso da domenica sera: ecco cosa sarebbe successo

Sono milioni gli italiani che non hanno accesso alla posta elettronica diuna situazione che si fa di ora in ora sempre più incresciosa. Il problema si è verificato nella nottata di domenica 23 gennaio e persiste ancora.In un primo momento, attraverso un messaggio all'utenza che compariva ogni volta che ci si connetteva, Libero faceva sapere cheConcetto poi ribadito nelle scorse ore, però attraverso un nuovo testo:«Ciao, come sai da alcune ore la Libero Mail/Virgilio Mail è irraggiungibile a causa di un problema tecnico - spiegano -. Stiamo lavorando perché nel più breve tempo possibile tutte le caselle tornino a funzionare.In 25 anni di servizio fedele agli utenti italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo. Stiamo leggendo tutti i vostri messaggi, sappiamo che contate su di noi per comunicare, per questo stiamo correndo per ritornare online insieme quanto prima.Grazie per la vostra pazienza e soprattutto per la vostra fedeltà.Lo staff di Libero».L'azienda esclude attacchi hacker, ma gli utenti sono inevitabilmente in una febbrile attesa per capire cosa sarà successo alla loro casella di posta.