"Lettori alla pari", si chiude il percorso letterario a Giovinazzo

a Giovinazzo non è solo un cartellone di eventi festosi, mostre e musica, nel solco della tradizione natalizia.In quel cartellone si inserisce la rassegnavoluta ed organizzata dalla casa editrice La Meridiana, che si concluderà questo pomeriggio, 15 dicembre, alle 18.00 alla Cittadella della Cultura. Sarà questa la circostanza per presentare il primo libro di don Tonino Bello," realizzato nei simboli della comunicazione aumentativa alternativa. Tema della conferenza-presentazione sarà "Raccontare le storie attraverso il linguaggio oggettuale".Nei giorni scorsi, dall'11 dicembre, a Giovinazzo si erano svolti laboratori per bambini e letture animate, oltre ad incontri con docenti.Nell'evento conclusivo di "Lettori alla pari", i saluti istituzionali saranno portati dal sindaco, Michele Sollecito, che nella vita è un letterato, ricercatore universitario e francesista, e dall'assessora alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli.A seguire ci saranno gli interventi di Elvira Zaccagnino, direttrice de La Meridiana e fautrice del progetto "Lettori alla pari", di Maria Grazia Fiore, referente regionale per la Puglia di ISAAC Italy, nonché coordinatrice del gruppo di ricerca sulla CAA VisualForAll, ed infine di don Silvio Bruno, direttore dell'Ufficio Diocesano per la Catechesi ed assistente ecclesiastico del Movimento Apostolico Ciechi.