Trombe marine e tanta pioggia su Giovinazzo. Ma è andata peggio altrove

Un violento temporale si è abbattuto questa sera, 22 luglio, sul litorale a nord di Bari. A Giovinazzo scrosci molto abbondanti dalle 19.00 alle 19.30 circa, con alcune zone allagate. A far paura però sono statee che hanno poi toccato il porticciolo di Santo Spirito, quartiere barese a pochi chilometri dalla cittadina adriatica.Nubifragi registrati a Santo Spirito e Palese, trombe marine anche lungo il litorale del centro di Bari, mentre a Terlizzi è stato chiuso il sottovia di via Mazzini. Per la cronaca molfettese vi rimandiamo a questo link con il racconto della nostra redazione locale.Le temperature sono finalmente in discesa dopo 17 giorni infernali. Domani, 23 luglio, massime sui 34° accompagnata da una piacevole ventilazione di Maestrale.Sotto il nostro articolo il video della tromba marina a Levante realizzato da Michele Aniello.