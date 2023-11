Lei è ossessionata da Daniele, ma pagano i giovinazzesi

. Ma un'altra scritta è comparsa anche sulla pavimentazione.Lei, probabilmente un'adolescente, amae lo ha scritto anche sui muri, ripetutamente, una ossessione. Tenerissima ossessione adolescenziale (forse) che però costerà ai giovinazzesi qualche soldino. Le telecamere in Villa Palombella ci sono eccome e quindi si potrebbe risalire all'autrice ed ai suoi genitori per presentare il conto.Sotto Palazzo Vescovile, a Levante ed in altri luoghi della città ha pagato Pantalone, l'ente comunale, e quindi la comunità giovinazzese. Oggi qualche strumento giuridico in più è arrivato e si potrebbe percorrere la strada di una responsabilità della famiglia.Si vedrà, intanto bisognerà lavare le scritte, impiegando tempo e manodopera. Siamo punto e a capo, ma il messaggio che tutto ciò accada nell'impunità è passato fin troppo negli scorsi mesi con la nostra testata a chiedere provvedimenti seri nei confronti dei genitori degli altri "poeti metropolitani". Speriamo ancora una volta che si ponga rimedio.