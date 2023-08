Le indicazioni per lo spettacolo delle Frecce Tricolori

Il Comune di Giovinazzo e l'Aeronautica Militare hanno reso note nelle scorse ore alcune indicazioni ulteriori per assistere allo spettacolo aereo delle Frecce Tricolori e per il deflusso in auto dai lidi, per chi vi trascorrerà la mattinata.Ecco dunque il testo completo giuntoci dall'ente comunale.Per assistere all'Air Show si consiglia di raggiungere la zona interessata dall'evento esclusivamente a piedi in tempo utile per trovare una consona sistemazione.Per coloro che verranno da fuori Giovinazzo, si consiglia di prendere l'uscita Cola Olidda della S.S. 16 e di raggiungere le aree a parcheggio indicate con apposita segnaletica. Gli spazi per diversamente abili sono posizionati sul parcheggio laterale del supermercato Famila adiacente Via Molfetta.Sono previste corse straordinarie sulla linea Bari-Foggia di Trenitalia per raggiungere in treno Giovinazzo.Nel fine settimana è previsto cielo sereno e temperature sino ai 34°; per cui si raccomanda di fare attenzione alle prescrizioni a tutela della salute, prediligendo l'utilizzo di abiti leggeri, cappelli, protezione solare e idratandosi al meglio.Si ricorda che è vietato l'utilizzo di droni. Si raccomanda di evitare di affollare i balconi privati così da non sovraccaricare la struttura degli stessi.Si ricorda che non è ammessa la somministrazione e/o vendita e consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro o in lattine di alluminio sin dalle ore 12:00 del giorno 27.08.2023, e che i lungomari saranno chiusi alle auto dal mattino prestissimo su indicazioni della Prefettura.Non sarà possibile lasciare veicoli in sosta sui lungomari pena la rimozione del mezzo; sarà possibile accedere sino alle ore 10:00 ai lidi con la raccomandazione di sistemare l'auto nelle aree a parcheggio esclusive e pertinenziali.Il deflusso da queste aree sarà consentito sino alle ore 13:30 e non oltre. Si raccomanda l'uso dell'area mercatale - Piazzale Salvo D'Acquisto a supporto della balneazione e per raggiungere la spiaggia al mattino.