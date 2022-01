Le farmacie di turno a Giovinazzo tra il 15 ed il 21 gennaio

Si tratta del servizio a tutta l'utenza e non della sola tamponatura

NON È

Prezioso il servizio che stanno svolgendo le farmacie sul territorio comunale. È tuttavia opportuno ricordare che l'attivitàrivolta solo alla tamponatura degli utenti che hanno sospetti sul contagio da Covid-19, ma a tutte le persone che hanno bisogno di farmaci. Una precisazione doverosa da parte nostra, affinché non si creino più fraintendimenti con i lettori e gli stessi farmacisti.Di seguito vi riportiamo pertanto le giornate di apertura in cui sarà effettuato il servizio notturno all'utenza, nulla a che vedere con gli orari e le modalità con cui si eseguono i tamponi, per cui c'èSabato 15 gennaio - Farmacia D'AgostinoDomenica 16 gennaio - Farmacia del MareLunedì 17 gennaio - Farmacia FioreMartedì 18 gennaio - Farmacia RinellaMercoledì 19 gennaio - Farmacia ComunaleGiovedì 20 gennaio - Farmacia Del PreteVenerdì 21 gennaio - Farmacia D'Agostino