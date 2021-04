Le Farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 aprile

FARMACIE DI TURNO DAL 25 AL 30 APRILE

Consci del ruolo che le Farmacie del territorio cittadino hanno svolto in questo periodo pandemico, cercheremo ogni domenica di proporvi i turni del servizio notturno per la settimana successiva. Un nostro modo per dire grazie a tutti i farmacisti, front office sanitario a Giovinazzo, per l'impegno profuso per tutta la nostra comunità in questi quasi 14 mesi di pandemia. Ed un modo per fornire a voi lettori informazioni utili.25 APRILE - Farmacia Del Prete26 APRILE - Farmacia D'Agostino27 APRILE - Farmacia Del Mare28 APRILE - Farmacia Fiore29 APRILE - Farmacia Rinella30 APRILE - Farmacia Comunale