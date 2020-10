Le attività dell'associazione "Il cammino di don Tonino" proseguono on line

Non sarà possibile, almeno per il momento, percorrere fisicamente le strade ma l'associazione "Il cammino di don Tonino" proseguirà le sue attività on line con nuove iniziative. «Una maniera per restare in contatto e sentirsi comunità, nonostante limitazioni e restrizioni, con l'augurio che quanto prima si riesca a recuperare la bellezza dei rapporti personali dal vivo» hanno spiegato i referenti.«Avevamo previsto in autunno un calendario che ci avrebbe permesso di camminare insieme fuori dal contesto diocesano. Tuttavia, l'impennata dei contagi anche nel nostro territorio, le nuove restrizioni e il senso di responsabilità collettiva hanno indotto a prendere la decisione di rimandare le occasioni di cammino» hanno spiegato.«Con questa scelta non si intende restar fermi, ma semplicemente posticipare a tempi più opportuni la, all'interno di giornate che prevedono anche momenti aggregativi e culturali che in questo momento è preferibile limitare o contenere» hanno aggiunto.«Tra l'altro, come spesso ribadito, il cammino è tutto tracciato e segnato, a disposizione di chiunque voglia percorrerlo, nei tempi e nelle tappe che preferisce. Il suggerimento è quello di mettersi in cammino in maniera individuale o in gruppi ristretti, prenotando con anticipo le strutture in cui dormire e pianificando il percorso.Proprio di recente, il 15 ottobre, un pellegrino della nostra Diocesi è partito per compiere il suo pellegrinaggio a piedi nel nome di don Tonino: dopo aver recuperato la credenziale da Molfetta, ha iniziato il suo percorso dal porto di Tricase per compiere un vero e proprio "cammino di ritorno a casa"».L'associazione continuerà a promuovere il cammino e la figura del Servo di Dio a cui è dedicato, soprattutto attraverso la comunicazione suli social (Instagram e Facebook) e sul sito. Tra le novità, è possibile iscriversi su Facebook aper condividere esperienze, domande, indicazioni, segnalazioni, suggerimenti, e a breve sarà lanciato un concorso grafico per la creazione dei sigilli da apporre sulla credenziale.