A fuoco Miragica: in tilt la statale 16 bis

Un vasto incendio è divampato poco dopo le 11:45 di lunedì 18 luglio all'interno delle strutture di "Miragica", il parco divertimenti nella zona industriale di Molfetta.Le fiamme hanno avvolto l'area: una densa colonna di fumo nero si è alzata, ben visibile anchePesanti i disagi registrati per la circolazione: il fumo ha letteralmente invaso il tratto biscegliese della strada statale 16 bis. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento molfettese.Dopo il fallimento dell'omonima società proprietaria del parco, decretato dal Tribunale di Brescia, l'intera struttura molfettese era stata messa in vendita all'asta: per due volte il tribunale lombardo aveva provato a trovare acquirenti ma altrettante volte le sedute (con basi di partenza rispettivamente di oltre 4 milioni e di cieca 3 milioni di euro) erano andate deserte