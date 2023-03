Lavori AQP, a Giovinazzo chiuso primo tratto del lungomare Marina Italiana

Nella giornata di ieri, lunedì 13 marzo, in mattinata è stato chiuso al traffico veicolare il primo tratto dela causa dei lavori alla rete idrica cittadina portati avanti dain varie aree di Giovinazzo.Le automobili provenienti da piazza Vittorio Emanuele II e da via Marina sono state fatte svoltare obbligatoriamente nella piccola via Sant'Andrea, prima di riguadagnare la piazza in direzione Molfetta.L'opera di risanamento della rete idrica era iniziata nel maggio 2021 e dovrebbe concludersi nella primavera 2023. Molte zone di intervento sono state già completate e sono in fase avanzata le operazioni di collaudo delle reti sostituite nonché le verifiche di potabilità effettuate da AQP. Questo ultimo intervento ha riguardato il perimetro di piazza Porto.«Particolarmente delicati - era stato sottolineato in una nota - risultano gli interventi, in parte già eseguiti, in: la rimozione di entrambe le vecchie condotte ha reso necessario in prima fase posare la nuova di grande diametro con la quale alimentare le traverse e le utenze interessate e, solo successivamente, dismettere e rimuovere le vecchie di piccolo diametro. Le rimanenti zone oggetto di intervento e l'installazione di apparecchiature tecnologicamente avanzate saranno ultimati compatibilmente con le esigenze di servizio e gestione dell'intera rete idrica di Giovinazzo. Questi ultimi saranno comunque poco invasivi rispetto alla sostituzione della rete».In totale sono oltrein quasi due anni di lavori. Cantieri che stanno inevitabilmente creando disagi in vari quartieri, ma che restituiranno alla città una rete idrica finalmente efficiente e non più vetusta.