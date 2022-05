La speranza rinasce dai capelli: “Un Angelo per Capello” arriva nei saloni di Salvo Binetti

Il progetto "Un Angelo per Capello"

L'iniziativa nei saloni di Salvo Binetti

Come si può donare

I capelli sono come i "fili dell'anima", simbiotici e fondamentali per definire il proprio modo di essere. Soprattutto per una donna, la perdita temporanea o definitiva dei capelli può essere una ferita difficile da curare, in particolare nel caso di cure oncologiche.Eppure può bastare un gesto, semplice e gratuito, per sostenere una donna in questi momenti particolari. Nasce da questa convinzione la nuova collaborazione tra Salvo Binetti by TONIPELLEGRINO ART AND SCIENCE e "Un Angelo per Capello".«Siamo orgogliosi di annunciare che i nostri saloni di Bari e Molfetta sono ufficialmente sedi affiliate all'Associazione Nazionale "Un Angelo per Capello Onlus". "Solo donando parte di se stessi agli altri, senza pretendere nulla in cambio, si può definire una vita degna di questo nome": di questo credo abbiamo fatto il nostro motto e da oggi lo facciamo risuonare ancora più forte».Nato nel 2014, il progetto "Un Angelo per Capello" ha l'obiettivo di offrire un aiuto e un sostegno concreto ai pazienti oncologici che non possono sostenere economicamente l'acquisto di una parrucca.L'Associazione, in forza a protocolli d'intesa sottoscritti con aziende specializzate del settore, "scambia" i capelli ricevuti volontariamente da migliaia di donatori, con parrucche inorganiche.Ogni treccia generosamente donata diventa un simbolo di speranza per altre donne. Questo gesto di donazione rappresenta perciò un nuovo e importante modo di aiutare i pazienti oncologici nel lungo percorso di guarigione dalla malattia, poiché una parrucca di buona qualità è un lusso a cui non tutti possono accedere.Il prossimo giovedì 26 maggio, alle ore 19.00, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del progetto "Il look che dona", che avvia questa speciale collaborazione supportata dall'hair stylist Salvo Binetti.Per l'occasione interverranno la presidente dell'associazione Valentina De Marino e il vice presidente Marco Ficarra, che illustreranno il progetto al pubblico.Se hai dei capelli lunghi almeno 25 centimetri, non decolorati, puoi recarti nei saloni di Bari e Molfetta, tagliarli gratuitamente e sostenere l'associazione Un Angelo per Capello. Si potrà donare ogni martedì, prenotando ai numeri 0805237005 (Bari) – 0805240249 (Molfetta).Potrai donare i tuoi capelli già nella giornata di giovedì 26 maggio dalle ore 19.00 presso la sede di Salvo Binetti by TONIPELLEGRINO ART AND SCIENCE in via Bettino Craxi 5 a Molfetta.