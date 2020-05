La Regione Puglia s'impegna: dal 18 maggio riapertura di parrucchieri ed estetisti

ULTIM'ORA

Manca soltanto l'atto formale ma l'impegno, preso dinanzi alle categorie dai rappresentanti della Regione Puglia, è ormai una certezza:L'ordinanza esporrà le misure di prevenzione che le attività dovranno adottare tra cui l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione individuale e il distanziamento minimo.La notizia arriva direttamente da quanti hanno preso parte alla videoconferenza di questo pomeriggio con i rappresentanti della Regione.Con i vertici regionali erano presenti al tavolo di confronto i rappresentanti dell'ANCI (Domenico Vitto e Giuseppe Giulitto), della CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CGIL, CISL, UIL, gli Assessori Gianni Stea, Raffaele Piemontese, Sebastiano Leo, i presidenti di Commissione Donato Pentassuglia e Filippo Caracciolo, il Consigliere Michele Mazzarano, il consigliere del Presidente, Domenico De Santis.«Abbiamo da poco concluso la riunione con i rappresentanti della categoria del settore benessere e dopo aver discusso con il prof. Pierluigi Lopalco del protocollo da seguire per riprendere a svolgere le nostre attività in sicurezza, il consigliere del presidente Emiliano Domenico De Santis ha dato l'ufficialità a tutti noi della riapertura il 18 maggio», commenta l'hair stylistnel cui centro, nei giorni scorsi, lo stesso prof. Lopalco si era recato in sopralluogo per avere una visione più diretta dei luoghi e dell'organizzazione dei saloni di bellezza.«Ringraziamo la Regione, il Presidente Emiliano e il Consigliere del Presidente Domenico De Santis che insieme al prof. Lopalco hanno lavorato per la riapertura delle nostre attività. Finalmente potremo tornare a svolgere il nostro lavoro», conclude.Il Presidente Michele Emiliano ha emanato l'ordinanza ed ha dichiarato: