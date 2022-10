La "Passeggiata Letteraria Giovinazzese" fa il pieno di consensi (FOTO)

16 foto Passeggiata Letteraria Giovinazzese 2022

Una giornata particolare, dai grandi risvolti culturali, quella vissuta da 71 tra poeti e 57 visitatori giunti ieri mattina, 30 ottobre, a Giovinazzo, dalla Puglia e da tutta Italia (finanche da Campobasso e da Trieste), a cui si sono aggiunte due poetesse rumene.Questo e molto altro ancora è stata la, organizzata dall'nel centro e nel borgo antico di Giovinazzo. Ogni tappa ha visto reading poetici all'interno delle tre chiese visitate (Santa Maria degli Angeli, San Giovanni Battista (vulgo San Francesco) e Madonna del Carmine (già S. Angelo dei Greci)) sul tema della spiritualità. Una lettura a testa di una lirica propria e di una di un grande autore o una grande autrice.Tassello fondamentale per una mattinata da ricordare è stata la guida turistica ed etnoantropologa, che ha illustrato agli ospiti la storia dell'Istituto Vittorio Emanuele II e delle tre chiese, spesso chiuse o aperte al culto solo in occasione di determinate ricorrenze liturgiche. Visita all'esterno ed all'interno per tanti appassionati di storia locale, giunti dai comuni viciniori e da tutta la Città Metropolitana di Bari.Decine di visitatori che hanno gustato a pieno la bellezza di uno dei borghi antichi meglio conservati, ma che hanno potuta anche apprezzare la specificità dell'offerta dell'Accademia, capace di unire architettura, storia dell'arte, storia cittadina e letteratura. Un mix vincente, che in molti auspicano possa essere riproposto in autunno.«È proprio vero - ha commentato Nicola De Matteo, presidente dell'Accademia - che il fascino è fatto di mistero. L'amore per Giovinazzo mi ha convinto ad organizzare questa passeggiata letteraria con l'intento di far conoscere i tesori straordinari nascosti nel suo centro storico e seminare il bello. Vedere un fiume di gente attraversare le strette stradine ed incantarsi davanti ad antichi palazzi e corti del borgo antico è stato per me come sentire nella pelle la gioia dei partecipanti. La guida sicura, fresca e competente di Nunzia Stufano ha profuso in tanti il senso della meraviglia nella descrizione dei capolavori pittorici e delle preziosità presenti nelle chiese di Santa Maria degli Angeli, San Giovanni Battista e della Madonna del Carmine. Davvero felice si è rivelata per l'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo la scelta di un partner affidabile come "In folio" di Pasqua Demetrio ed Elisabetta Stragapede - esperte in passeggiate letterarie - che hanno scelto con attenzione i poeti presenti.Ho ringraziato con il cuore il Sindaco Michele Sollecito, il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Cervone e l'Assessora Cristina Piscitelli per la loro presenza e il sostegno morale all'iniziativa.In conclusione desidero omaggiare la squadra dell'Accademia che si è spesa ai massimi livelli per la buona riuscita della iniziativa culturale, operando in silenzio con disponibilità e capacità non comuni».