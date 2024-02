La Fondazione S.E.C.A. presenta "Cabaret di stelle" con Renato Ciardo

Lanon spegne mai i suoi motori e per la stagione invernale, unitamente alle molteplici attività che si susseguono all'interno del Polo Museale, presenta un progetto del tutto nuovo:una rassegna umoristico – cabarettistica con la partecipazione di quattro grandi artisti del panorama comico pugliese.Si susseguiranno quattro appuntamenti, con altrettanti comici tutti "made in Bari" già molto amati e apprezzati dal pubblico, si fanno portatori autorevoli di sorrisi e buonumore garantendo con i propri repertori in pieno stile pugliese, serate ricche di umorismo e grande ilarità. La direzione artistica è affidata a Giuliano Ciliberti.La rassegna prosegue ilcon, figlio d'arte e talento indiscusso che si è imposto negli ultimi anni attraverso la sua grande verve e geniale comicità rappresentando vizi e virtù della gente comune trasformandola in magico umorismo.in vendita su https://www.diyticket.it/events/musica/15432/renato-ciardo-solo-solo-cabaret-di-stelle o presso la sede del Polo Museale.Gli ultimi due appuntamenti: venerdì 1° marzo con Franco Spadaro e venerdì 15 marzo con Nico Maretti.La rassegna è in collaborazione con Fineco Bank Private Banking Barletta, Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gest® e Regione Puglia.Info: tel. 0883.58.24.70 o mail: info@fondazioneseca.it