La Fidapa Giovinazzo presenta il libro "Anna Ximenes" di Bianca Tragni

La Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professione Affari) di Giovinazzo presenterà domani, giovedì 27 ottobre, il libro sulla figura didiL'appuntamento è fissato per le ore 18.30 in Sala San Felice e dialogherà con l'autrice Myriam Massari. Le letture saranno curate da Fabiana Aniello.La serata sarà aperta dai saluti della presidentessa Maria Deliso, a cui seguiranno quelli del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, e dell'assessora alle Pari Opportunità, Vincenza Serrone.Anna Ximenes, appartenente ad un casato gentilizio dell'Altamura del 1799, che sognò con la sua famiglia la Repubblica e resistette alle violenze degli sgherri del Cardinale Fabrizio Dionigi Ruffo, che imprigionarono la sua famiglia dopo aver riconquistato la città murgiana in chiave controrivoluzionaria, dopo i moti napoletani di quell'anno. Violenze che furono perpetrate in tutto il Mezzogiorno dalle truppe pontificie e per quell'atto eroico Anna Ximenes è ricordata come vera e propria icona di libertà femminile ante litteram.