La Fase 1 in Puglia si chiude con 11 nuovi contagi ed altri 2 morti

I guariti salgono a 765. In terapia intensiva restano in 41

La cosiddetta Fase 1 dell'emergenza sanitaria in Puglia si è chiusa ieri, domenica 3 maggio, con altrida Coronavirus. Il dato complessivo da inizio pandemia è pertanto salito a, con 2.955 pazienti ancora positivi al Covid 19.Dei 1.073 test effettuati nelle ultime 24 ore, quindi ha avuto esito positivo circa l'1% dei tamponi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 66.443 test su tutto il territorio pugliese. I nuovi contagiati nell'Area Metropolitana di Bari sono 3, col totale che è salito a 1.322 (11 casi a Giovinazzo). I tamponi sono stati quindi inviati, come da protocollo, all'Istituto Superiore di Sanità per le verifiche di seconda istanza.La Puglia, nell'ultimo giorno della prima fase, ha registrato altrientrambi in Salento, col totale delle vittime che è salito a 425.I guariti salgono ama un altro dato negativo è dato nelle ultime ore dall'aumento delle persone sottoposte a terapia intensiva, passateI ricoverati complessivi in reparti Covid pugliesi sono attualmente ancora 410, mentre 2.505 nostri conterranei si stanno curando a casa in isolamento domiciliare perché con pochi sintomi.Tutti i dati sono stati comunicati nella serata di ieri, 3 maggio, dalla Regione Puglia.