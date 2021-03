La ASL Bari cerca medici specializzandi per i reparti Covid

La ASL Bari è alla ricerca di medici specializzandi di varie discipline da inserire negli organici delle Aree Covid.È stato pubblicato in Albo Pretorio, sezione concorsi, l'Avviso pubblico online per il conferimento di incarichi a tempo determinato (32 ore settimanali) della durata di sei mesi, prorogabili sino al 31.12.2021, a medici attualmente in Formazione Specialistica iscritti all'ultimo e al penultimo anno presso le Scuole di Specializzazione.L'avviso, per soli titoli, è rivolto medici specializzandi nelle discipline di Anestesia e Rianimazione, Geriatria, Malattie Infettive, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, Medicina Interna, Neurologia, Cardiologia e Urologia.La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre le ore 23,59 del 21 marzo 2021.Link all'Albo Pretorio – sezione concorsi https://bit.ly/31nhWfo