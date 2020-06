L'uso dei guanti? Non raccomandato. Lo dice l'Oms

L'utilizzo dei guanti in lattice per prevenire il contagio da Covid-19 è utile o no?La risposta è arrivata nelle scorse ore dall': i guantiLe motivazioni sarebbero da ricercarsi nei rischi di contaminazione e in un senso di sicurezza errato in chi li porta. Insomma, bisognerebbe igienizzare anche quelli se usati in luoghi pubblici e quindi, sono sostanzialmente inutili. Resta in piedi la possibilità di utilizzarli nei supermercati e in negozi, come accade da tempo, per prendere frutta, ortaggi e verdura, ma quello attiene alle norme base al fine di mantenere un'igiene minima sui prodotti ed anche su questo aspetto l'Oms nutre dubbi. Nulla a che fare col virus, quindi, ora lo sappiamo.L'Oms ribadisce dal suo sito che usare i guanti potrebbe «aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-Pertanto, in luoghi pubblici come i supermercati, oltre al distanziamento fisico, l'Oms raccomanda l'installazione di distributori di gel igienizzante per le mani all'ingresso e all'uscita. Migliorando ampiamente le pratiche di igiene delle mani, i Paesi possono aiutare a prevenire la diffusione del nuovo coronavirus", ribadisce l'Oms, che raccomanda comunque sempre di "».Una certezza in più, in questi convulsi mesi, in cui nemmeno i massimi vertici internazionali della medicina e della scienza applicata ad essa hanno saputo dare indirizzi univoci nel tempo, facilitandosoprattutto nella rivendita al dettaglio di questi dispositivi (un pacco da 100 guanti monouso). Colpa, forse, ancora una volta, di un virus che non si conosce del tutto. Resta in piedi la raccomandazione di contattare le autorità comunali per comprendere il comportamento da seguire.