L'ultimo appello di de Gennaro al centrosinistra: «Uniamoci e facciamo la storia!»

«Faccio questo video per dirvi che ci sono! Come ci sono sempre stato in questi anni di intenso impegno politico. La mia candidatura è la naturale prosecuzione del lavoro svolto in questi anni in favore dei Giovinazzesi e di un progetto politico aperto a tutte le forze di centrosinistra. La mia candidatura è soprattutto una richiesta popolare che viene da voi cittadini che mi chiedete di continuare a rappresentarvi. E poi ci sono i tanti movimenti politici che mi sostengono; ed altri ancora ne verranno».rompe gli indugi e lo fa con un video ( clicca qui per vederlo) rivolto soprattutto al Partito Democratico, il cui direttivo stasera avrà una importante riunione interna con la base, e a frammenti del centrosinistra che rifiutano ancora le primarie.«È giuntoe di riunire per la prima volta in questo secolo l'intero fronte di centrosinistra - è l'appello accorato del candidato di PrimaVera Alternativa -. È giunto il momento di concretizzare una schiacciante maggioranza del popolo progressista e centrista, certificata dal risultato delle regionali del 2020. Perché quando il centrosinistra è unito vince e convince ovunque!», è il commento di de Gennaro.«È da tempo che si lavora a questo progetto unitario. Ho fatto di tutto per riuscire a far stare unito il centrosinistra, anche accettando di misurarmi nelle primarie di coalizione con candidati espressi da altre forze politiche, affinché a decidere fosse il popolo giovinazzese. Non ho mai posto pregiudiziali o veti - né mai lo farò - sulle proposte politiche e sulle candidature di altre forze politiche - sottolinea smentendo clamorosamente quanto affermato da altri -. Ma ora è davvero giunto il tempo di cambiare passo e di attivare il percorso di riscatto per la nostra città in ogni campo. È giunto il tempo di far suonare la sveglia del cambiamento! Io ci sono, noi ci siamo! Scriviamo tutti insieme questa bella pagina di politica e facciamolo nelle piazze e nelle strade della nostra amata città», è il messaggio rivolto agli scettici dell'intera area e a chi vuole scindere in due tronconi quel fronte politico.Le prossime ore saranno decisive: riuscirà il centrosinistra a compattarsi, scegliendo il proprio candidato sindaco attraverso le primarie oppure ci saranno due schieramenti?