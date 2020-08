L’odissea del proprietario del Terrazzino: la verità dopo 6 anni

Assolto. Dopo 6 anni di attesa è arrivata la sentenza delnei confronti del beach bare del suo titolare, un 56enne giovinazzese. Un dispositivo, quello pronunciato dal giudice, che parla di un'assoluzione «perché il fatto non costituisce reato».Ma soprattutto un dispositivo che avvalora le richieste avanzate dagli avvocati della difesa,, e scrive la parola fine ad una vera e propria odissea. Tutto è iniziato nel, quando l'uomo, secondo una prassi ormai consolidata, ha prodotto allodell'istanza per ottenere l'autorizzazione all'apertura della sua attività stagionale.Parliamo del beach bar, in località Trincea, sulla riviera di Ponente, che ha sempre rappresentato un cult dove tornare più e più volte: sin dal lontano, infatti, Palazzo di Città ha sempre rilasciato allo stesso imprenditore il permesso per la gestione del parcheggio estivo di autovetture e l'installazione di un chiosco prefabbricato senza limiti temporali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.Tutto ciò per, facendo affidamento sui titoli edilizi e basandosi sulle plurime autorizzazioni rilasciate negli anni precedenti dallo stesso Ente di piazza Vittorio Emanuele II. Poi, però, la storia cambia e dal- dopo la segnalazione certificata di inizio attività in cui risultavano rispettate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie in materia di destinazione d'uso - arriva l'inatteso altolà: questo avveniva nelL'imprenditore non si dà affatto per vinto e, sempre tramite i suoi legali, propone l'impugnazione del provvedimento presso il, dove i giudici, seppur in via cautelare, accolgono il ricorso consentendo l'immediata riapertura dell'attività.. La vicenda, infatti, chiuso il risvolto prettamente amministrativo, ha un inaspettato, proprio a carico dell'uomo.L'imprenditore viene infatti denunciato per«in quanto attestava falsamente che sono rispettate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie … in palese contrasto con la destinazione d'uso dell'area interessata, classificata come zona agricola» e, al termine delle indagini preliminari, viene pure, nonostante avesse rappresentato, sin dal primo momento, come la dichiarazione fosse analoga alle precedenti.Il processo, dopo due anni, si è concluso con l'assoluzione. «La sentenza mi riabilita- le parole del gestore -. Sin dallo scorso anno, lavorando in sinergia con gli Enti preposti, abbiamo sanato amministrativamente la vicenda.».