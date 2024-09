L'estate non è finita a Giovinazzo: nei prossimi giorni punte di 32°

I fanatici del mare ad ogni costo, anche fuori stagione, saranno contenti: su Giovinazzo in arrivo nuova alta pressione che porterà le temperature a salire fino a toccare 32°.Sin da mercoledì 25 settembre i valori termici saliranno sino a 29°, mentre giovedì si ritoccheranno i 30°. Poi tra venerdì 27 e sabato 28 settembre la colonnina di mercurio tornerà ad indicare 32°, valori termici adatti a trascorrere un ultimo sabato a mare, con possibilità di fare ancora il bagno grazie a correnti sud-orientali.Un altro scorcio d'estate ad inizio autunno. E la prima parte di ottobre dovrebbe far parlare a ragione di "ottobrata", con massime piacevoli (25-27°) e tanto sole. Non esattamente una buona notizia però per le nostre campagne.