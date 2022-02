L'ASL Bari conferma: calo dei contagi a Giovinazzo tra il 7 ed il 13 febbraio

Le conferme arrivano anche dal settimanale report dell'ASL Bari: a Giovinazzo i contagi da Sars CoV2 sono in netta discesa.Secondo il monitoraggio dell'Azienda Sanitaria Locale, nella settimana tra il 7 ed il 13 febbraio sono statele nuove infezioni per un tasso di positività ogni 100mila abitanti sceso a. Dal 31 gennaio al 6 febbraio i casi registrati erano stati 219 con un tasso di 1.121,7 positivi ogni 100mila ipotetici residenti.Attualmente la media metropolitana è di 730,2 positivi, in calo del 26,4% rispetto all'incidenza rilevata sette giorni prima (992,4). Il nuovo monitoraggio conferma quindi una tendenza alla diminuzione dei casi che va avanti ormai da cinque settimane consecutive. Giovinazzo si colloca dunque ancora una volta sotto quel dato. Forse s'inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel della pandemia.