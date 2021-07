L'8 luglio l'inaugurazione della velostazione e della nuova piazzetta Stallone

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

LE DICHIARAZIONI

Si terrà sabato 8 luglio l'inaugurazione della n, nei pressi della stazione ferroviaria di Giovinazzo, nel cuore del quartiere Sant'Agostino.Un'opera che, nell'idea degli amministratori, intende mettere a disposizione di turisti e visitatori un nuovo servizio, ormai realtà in diverse località italiane ed è servita per riqualificare un'area che in passato era stata oggetto di degrado e abbandono, non senza resistenze di una parte cospicua dei residenti.La cerimonia si terrà nel rispetto delle norme anti-contagio a partire dalle ore 20.00 con "Mikael e il drago", uno spettacolo di burattini dedicato ai più piccoli, ma che farà divertire tutta la famiglia.Poi alle ore 21.00 giungerà a Giovinazzo Paolo Bettini, già campione olimpico e mondiale di ciclismo, nonché ex commissario tecnico della nazionale. La velostazione di piazzetta Stallone sarà dedicata a Franco Ballerini, anch'egli ct del ciclismo azzurro, ex corridore, amico del sindaco Tommaso Depalma, scomparso in un tragico incidente il 7 febbraio 2010.Raggiunto dalla nostra redazione telefonicamente, il sindacosi è detto soddisfatto per la realizzazione di un'opera «che guarda ad un nuovo modo di intendere il turismo e sintetizza il nostro modo di pensare la città, diversissimo da quello di altri. Noi - ha detto con orgoglio - siamo quelli del fare. Si tratta di un'opera non solo bella ma funzionale rispetto a ciò che Giovinazzo può e deve diventare. E noi abbiamo anticipato di qualche anno quello che sta lentamente accadendo in tutto il circondario», ha concluso.Sulla stessa lunghezza d'onda le dichiarazioni diAssessore ai Lavori Pubblici: «Si tratta - ha evidenziato - di un lavoro che completa la nostra idea di recupero di aree non esattamente centrali. Era accaduto in piazza don Tonino Bello nel rione Immacolata, è accaduto in piazzetta Iacobellis ed in piazzetta Toselli al rione San Giuseppe ed anche in piazza Cairoli, grazie al contributo di residenti e associazioni che si sono impegnati per la manutenzione del bene comune. L'idea - ha insistito Depalo - è quella del recupero costante di aree un tempo degradate o a rischio serio di degrado ed è quella che porteremo avanti fino al termine del nostro mandato».L'Assessore ai Lavori Pubblici ha poi terminato il suo pensiero rimarcando come si tratti del «completamento di un percorso che idealmente parte dalla stazione ferroviaria e, attraverso il cono di luce creato con la nuovissima illuminazione, giunge alla Cittadella della Cultura scendendo per via Marconi, poi arriva in Villa Palombella, per poi in linea retta arrivare in piazza Vittorio Emanuele II. Appena saranno completati i lavori che Ferrovie della Stato intende realizzare per il restyling della stazione, con la creazione di più ampi parcheggi, la stessa stazione ferroviaria sarà collegata con la greenway cittadina e con la velostazione a pochi passi e chi giungerà a Giovinazzo potrà arrivare in centro senza alcun bisogno di utilizzare l'auto intasando il traffico veicolare. Chi ci accusava di non avere una visione strategica - ha concluso - è probabilmente qualche anno indietro rispetto all'idea di mobilità sostenibile che ormai ha preso piede in tutta Italia».