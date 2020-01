Intensificati i controlli della Polfer: identificate oltre 8mila persone

Nel lungo periodo delle festività natalizie, di fine anno e dell'Epifania, ilha ulteriormente intensificato le proprie attività.I controlli di prevenzione e repressione di fenomeni illegali sono stati svolti nelle zone sensibili delle stazioni ferroviarie, a bordo dei treni delle tratte regionali e della lunga percorrenza diurna e notturna, e lungo le linee ferroviarie, avvalendosi anche dell'ausilio di unità cinofile antidroga e anti-esplosivo dellaDal 18 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, gli agenti dellahanno sottoposto a controllo e identificatoritenute sospette, di cui, dei quali 1 rintracciato in posizione irregolare sul territorio nazionale, nonchésoggetti con a carico pregiudizi penali. Sequestrati diversi grammi di sostanza stupefacente.le persone denunciate per la commissione di reati vari.le persone scomparse dalle proprie abitazioni rintracciate. Il loro ritrovamento ha consentito di fare ritornare il sorriso alle famiglie, che hanno vissuto momenti di apprensione per la sorte dei loro parenti.i servizi di vigilanza espletati nell'ambito degli scali ferroviari viaggiatori e merci, mentresono stati quelli antiborseggio nelle stazioni.i treni viaggiatori scortati epattuglie effettuate nelle stazioni;sono stati i servizi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie per il contrasto dei furti di cavi di rame in esercizio, in danno delle imprese ferroviarie, del lancio sassi contro i treni in movimento e la posa di ostacoli sui binari.