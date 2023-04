Inaugurata a Giovinazzo la mostra di AQP "La fontana racconta"

Fa tappa a Giovinazzola mostra itinerante organizzata daSarà possibile visitare liberamentealla Cittadella della Cultura, in piazza Sant'Agostino, dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 20.00.Oltre 60 scatti e numerosi manufatti e oggetti d'epoca raccontano la storia dell'acqua e permettono di ricostruire tutte le principali tappe che hanno portato questo bene primario in una regione, definita in un passato neanche troppo lontano, sitibonda. Simbolo della mostra, la celebre fontanella in ghisa.Un grande progetto di conservazione della memoria, rivolto soprattutto ai ragazzi delle scuole, e insieme l'occasione per sottolineare la centralità del servizio idrico e il ruolo insostituibile dell'acqua pubblica per il benessere dei cittadini e lo sviluppo del territorio.«Ci è sembrato molto interessante ospitare la mostra dell'Acquedotto Pugliese perché non è mai troppo fare intendere alle nuove generazioni che quell'acqua che oggi sgorga facilmente dai rubinetti delle proprie case oltre ad essere un bene preziosissimo è anche un grande lusso se si considera che i nostri anziani si recavano proprio a queste fontanelle per approvvigionarsi di acqua - ha dichiarato il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito - Dunque, ripercorrere la vita di queste installazioni urbane è anche un modo per far conoscere e diffondere la storia delle nostre comunità in varie epoche».«La rassegna è un appuntamento fisso in tutta Puglia. Un omaggio alla conquista dell'acqua pubblica, il racconto - ha sottolineato, consigliere di Amministrazione di AQP - di una storia che appartiene a noi tutti. L'arrivo dell'acqua infatti rappresenta l'inizio di una nuova era, una straordinaria occasione di progresso e di benessere. A Giovinazzo giunge nel 1918 grazie ad Acquedotto Pugliese portando con sé benessere, sviluppo e prosperità".