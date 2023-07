In Wine Festival, a Levante la promozione della Puglia nel bicchiere

6 foto In Wine Festival

È partita ieri sera, 28 luglio, la tre giorni dedicata alle aziende vitivinicole lungo la Passeggiata Ruggiero Messere, uno dei luoghi più suggestivi di Giovinazzo.Sino a domani sera, domenica 30 luglio, infatti, a Levante si terrà l'"un percorso itinerante di degustazione di vini lucani e pugliesi, rassegna organizzata dall'Associazione 2MC Spettacolo e Wine Food, in collaborazione con l'Associazione Italiana Somelier di Puglia.Si può acquistare un biglietto di 15 euro e si ha diritto a 5 degustazioni di differenti vini, ad un calice in vetro e ad una sacca portacalice.Venerdì sera si sono affacciati i primi amanti dei marchi della nostra terra, i quali hanno anche potuto degustare e acquistare prodotti da forno e dolciari tipici della tradizione regionale. Una rassegna discreta, ben pensata, che non è affatto impattante lungo la Passeggiata Messere. Ad inaugurarla anche il sindaco Michele Sollecito ed alcuni componenti della maggioranza.Stasera è atteso il pienone. Si riparte dalle 18.30.