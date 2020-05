Durante questo lungo periodo di quarantena in molti cercano in casa un modo per ammazzare il tempo. Un, ad esempio, aveva deciso di coltivare. In casa sua igli hanno trovato una piccola serra perIl coltivatore diretto, del quale al momento non sono state rese note le generalità, è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: i militari, diretti dal maresciallo capo, sono arrivati al domicilio dell'uomo con il pollice verde - e che aveva realizzato una mini serra vietata dal codice penale - attraverso un'accurata attività d'indagine finalizzata al contrasto dello spaccio al minuto di sostanze stupefacenti in città.In particolare, i, dopo un servizio di osservazione, hanno deciso di vederci chiaro e nel corso di una perquisizione nell'abitazione del sospettato, hanno rinvenuto. L'uomo, infatti, in un locale-ripostiglio ubicato sul terrazzo della propria dimora coltivava, custodendo, altresì, circa, già pronta per essere commercializzata all'interno dell'appartamento.È stato inoltre trovato materiale utilizzato per la coltivazione della droga. Lo stupefacente e tutto il materiale per la coltivazione sono stati sequestrati, mentre ilè stato deferito in stato di libertà alla