In Puglia il 13% dei tamponi positivo al Covid nelle ultime ore

Il dato aggiornato di Giovinazzo

Torna a salire la percentuale dei contagiati su tamponi effettuati in Puglia. Nelle ultime ore sono emersi 810 nuovi casi su 6226 tamponi effettuati, pari al 13%. Un dato nettamente superiore alla media nazionale che deve invitare alla cautela.Attualmente nella nostra regione vi sono 47.637 positivi al Sars CoV2, 130 in più rispetto al bollettino del sabato. A casa si sta curando il 96,2% con sintomi lievi o comunque non tali da obbligare al ricovero ospedaliero (45.824), mentre i posti letto occupati nei reparti dedicati al Covid sono 1813 (-11), con 238 persone ancora in terapia intensiva.I guariti sono invece 183.232 (+922 nelle ultime 24 ore).Nella domenica sono purtroppo stati registrati altri 18 decessi: 6 nel barese, 5 nel tarantino, 4 nella Bat, 3 nel brindisino, con il computo che è mestamente salito a 5912. Il totale delle persone morte per Covid nell'Area Metropolitana di Bari è di 2086. Di seguito il riepilogo per ciascuna provincia:2086 Area Metropolitana di Bari1395 Provincia di Foggia875 Provincia di Taranto629 Provincia Bat534 Provincia di Lecce337 Provincia di Brindisi38 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaA Giovinazzo ci sono attualmente 88 positivi al Coronavirus, dato più basso dall'11 novembre scorso. I giovinazzesi che si sono infettati sono stati 1169 e 1065 sono i guariti. Le vittime accertate sono 16, 7 decedute nel 2020 e 9 nel 2021. Il più anziano aveva 91 anni ed il più giovane 57 anni.