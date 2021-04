Il virus non dà tregua: altre due vittime a Giovinazzo

Il Sars CoV2 non dà tregua nemmeno a Giovinazzo che continua a piangere le sue vittime.Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nelle scorse giornate si sono verificati altri due decessi per il virus. Le vittime sono un uomo ed una donna. Il totale dei morti in città dall'inizio della pandemia è dunque. Durante la prima ondata della scorsa primavera vi era stato solo il decesso di un 91enne, mentre per quella autunnale erano state 6 le persone a perdere la vita.Ora la terza fortissima ondata di contagi, che ha purtroppo portato a ben 9 vittime tra febbraio e gli inizi di aprile.In totale, secondo gli ultimi dati forniti dal Comune, sono statii giovinazzesi che si sono ammalati e(dato aggiornato dopo aver appreso del duplice decesso) coloro i quali sono guariti. 166 sono coloro i quali sono attualmente positivi.L'invito alla prudenza rivolto alla popolazione dalle istituzioni non può non essere assecondato se si vogliono salvare vite, al netto della confusione nella campagna vaccinale delle ultime ore.