Il sindaco di Westminster stasera a Giovinazzo

Stasera, giovedì 22 settembre, alle ore 20.30, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ospiterà a Palazzo di Città il sindaco di, Lord Mayor, accompagnato da una delegazione composta da Aicha Less, Capo di Gabinetto della City of Westminster, Peter John, Magnifico Rettore della West London University, Trisha Stewart, Lord Byron College UK Liasdon Officer, e dai direttori della Lord Byron College di Bari,L'evento rientra nei festeggiamenti del 'Golden Jubilee', il 50° anniversario della Lord Byron College, la prima scuola di inglese di Bari. La delegazione sarà accompagnata dalla corrispondente dei giornali britannici 'Guardian' e 'Times Educational Supplement'.«Siamo felici di ospitare nella nostra città il sindaco di Westminster London, Lord Taouzzale, e la prestigiosa delegazione che lo accompagnerà - dichiara il sindaco Michele Sollecito - L'incontro di quest'oggi, merito degli storici rapporti personali tra il mio predecessore Tommaso Depalma e la Lord Byron College sarà una ulteriore opportunità per promuovere la nostra città e servirà a sancire nuove relazioni di amicizia e di cordialità».