Il premier Conte su preferenza di genere: «Nessun rinvio delle elezioni in Puglia»

«Un rinvio del voto per le regionali in PugliaLo ha detto il Presidente del Consiglio dei Ministri,, in visita a Cerignola (Foggia) con la Ministra dell'Istruzionee il senatorePresidente della Commissione parlamentare antimafia, al Liceo Classico "Zingarelli – Sacro Cuore", nell'ambito di Legalitour, per sensibilizzare i più giovani a combattere e contrastare le mafie.«Noi - ha detto Conte - abbiamo fatto un intervento tempestivo: abbiamo scrittopoi una diffida e siamo stati costretti a intervenire. C'è tutta la possibilità di svolgere con regolarità le elezioni programmate.lo abbiamo fatto perché costretti.Abbiamo consentito - ha proseguito il Premier - all'autonomia regionale di provvedere, purtroppo non abbiamo avuto segnali in questo senso ed anzi, c'è stata la chiara dichiarazione di presa d'atto che non c'era la possibilità di arrivare all'affermazione del principio. Lo abbiamo quindi affermato noi con legge nazionale, bisogna rispettare tutti gli elettori pugliesi come tutti gli elettori italiani.ha quindi concluso Conte.