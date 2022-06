Il giovinazzese Mariano Demartino è il nuovo Country Manager Italia di GoStudent

GoStudent, l'azienda EdTech nº 1 in Europa, rafforza il proprio team italiano con la nomina del giovinazzesea nuovo Country Manager Italia.Demartino subentrerà a Ricardo Reinoso, al timone di GoStudent fin dal suo sbarco in Italia e ora promosso a Regional Sales Director per l'area del Sud-Est Europa. Nel suo nuovo ruolo,classe 1984, avrà il compito di guidare gli uffici di Milano e Roma, sviluppare la strategia aziendale, consolidare il brand e dare ancora più slancio all'espansione della scale-up austriaca nel nostro Paese.Demartino ha trascorso gli ultimi 15 anni all'estero, in Asia, vivendo tra Cina, Hong Kong, India e Singapore, ed è rientrato in Italia il mese scorso, proprio per mettersi al timone di GoStudent.Dopo il diploma al liceo Albert Einstein di Molfetta, Demartino ha conseguito una laurea in Economia alla Luiss Business School e, successivamente, anche un master in International Business, con un progetto lanciato per la prima volta in collaborazione tra Luiss, Bocconi e la Fudan University di Shanghai.Prima di fare il suo ingresso nel settore dell'education technology, il nuovo Country Manager ha maturato oltre un decennio di esperienza nel campo dell'istruzione, ricoprendo posizioni strategiche e contribuendo in prima persona al successo di realtà leader del settore. Nel 2010 si è unito alla prestigiosa Hult International Business School in qualità di Director of Recruitment per la regione APAC. Dal 2014 ha, poi, ricoperto il ruolo di Regional Director Sales & Marketing, Asia-Pacific and South Asia. Dalla fine del 2019 Demartino ha, infine, rivestito la posizione di Regional Director Sales & Marketing per l'area APAC presso la Sommet Education, il più grande network al mondo di scuole specializzate nella formazione in hospitality management.Forte dell'esperienza maturata in Asia, un mercato molto avanzato in materia di istruzione, EdTech e ripetizioni, Demartino è ora determinato a rendere la penetrazione di GoStudent nel mercato italiano ancora più incisiva e permettere alla scale-up unicorno di posizionarsi come leader delle ripetizioni anche in Italia.«Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di un'azienda tecnologica tanto ambiziosa, in rapida espansione e dal respiro internazionale quale è GoStudent, e di avere l'opportunità di contribuirne attivamente al successo in Italia», ha dichiarato il nuovo Country Manager di GoStudent.«Sebbene abbia vissuto per un lungo periodo all'estero - ha detto Demartino -, sono molto legato alle mie origini e ho sempre fatto del mio meglio per tenere alto il nome della mia città, Giovinazzo, e della mia nazione. Dopo quindici anni trascorsi dall'altro capo del mondo, sono felice di essere finalmente tornato in Italia e di poter entrare a far parte del network di innovatori e "startupper" pugliesi. Anche se farò base su Milano, voglio poter offrire il mio supporto alle imprese locali e contribuire in prima persona allo sviluppo l'ecosistema dell'innovazione e dell'imprenditoria in Puglia. Sono davvero impaziente di poter mettere l'esperienza sviluppata in questi anni al servizio del mio Paese, della mia regione e, ovviamente, di GoStudent».«Il mercato italiano ci ha riservato un'ottima accoglienza e i risultati ottenuti in questo primo anno sono stati a dir poco incredibili. Ora la sfida per il prossimo futuro è di consolidare i tanti obiettivi raggiunti, anche attraverso un'ottimizzazione strategica dei processi interni, e di dare ancora più slancio all'inarrestabile ascesa di GoStudent in Italia. Siamo oggi più determinati che mai a posizionarci come attori di riferimento nel mercato italiano e far sì che sempre più studenti, da ogni angolo della Penisola, possano avere accesso ad un'istruzione di altissimo livello», ha concluso Demartino.