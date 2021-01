Il giovinazzese Junior V presenta il suo nuovo album in streaming

Parte ufficialmente il 2021 artistico del musicista originario di Giovinazzo, al secolo Vincenzo Stallone. Il nuovo anno si apre con un progetto discografico di rilevanza artistica, stilistica e musicale.Negli scorsi due anni e mezzo, il giovane artista si è dedicato alla scrittura di molte nuove canzoni ed ha lavorato tanto per creare la sua bella musica in studio di registrazione e giungere, dopo un'attenta selezione dei brani composti, a realizzare un nuovo album.Il suo nuovo e atteso discomasterizzato agli Abbey Road Studios di Londra, pubblicato da Django Dischi, uscirà venerdì 5 febbraio e di questo nuovo lavoro del talentuoso cantautore ne scriveremo nei prossimi giorni.proprio per dare un assaggio del nuovo progetto discografico, ha riservato agli appassionati della sua musica una bella sorpresa: potranno godere di un'anteprima assoluta del nuovo album, in diretta streaming, che si potrà seguire questa sera alle ore 19.00 sulla sua pagina Facebook ufficiale.«Purtroppo non si può ancora suonare dal vivo - ci ha detto - e questa cosa mi fa male perché sapete quanto ci tenga allo show live e vivere le vere sensazioni che arrivano quando sei su un palco. Grazie a Django Concerti abbiamo deciso di creare un appuntamento virtuale che sarà trasmesso su molte pagine di importanti club italiani tra cui Bloom (Mezzago), Cap10100 (Torino), Mercato Sonato (Bologna), Teatro Miela (Trieste), Casa delle Arti (Conversano)».Nell'appuntamento di questa sera il cantante sarà accompagnato daal pianoforte,al violoncello ealla batteria, gli stessi musicisti della sua band che hanno suonato nel nuovo album. Partner ufficiali dell'evento sono gli amici de "Le Rane", blog molto seguito di musica indipendente italiana.La diretta, ghiotta occasione per vivere un bel momento in musica con Junior V, sarà trasmessa da Giovinazzo dal Four Walls Studio di Alex Grasso.