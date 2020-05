"Odore d'incenso", il nuovo singolo di Junior V

L'INTERVISTA A JUNIOR V

Il talento artistico e musicale c'è, ne abbiamo contezza.cantautore e musicista di Giovinazzo, ha spiccato il volo e siamo davvero contenti di darne notizia.È stato pubblicato e presentato in forma ufficiale su TgCom 24, giovedì 28 maggio, il suo nuovo singolo dal titolo "Odore d'incenso". Il brano aprirà la strada verso la diffusione del suo nuovo album di prossima uscita.Questo brano già disponibile suè una vera e propria ballad, delicata e intensa, dalle atmosfere emozionali, in cui il cantautore e musicista ha cristallizzato sentimenti e musicalità che vogliono diventare il biglietto da visita della sua rinnovata dimensione artistica. La sua adolescenza sonora è stata influenzata da reggae e black music che ora sono sostituiti dall'indie folk che strizza l'occhio al pop internazionale, per la prima volta scritto interamente in italiano con una solida produzione che nulla ha da invidiare ai migliori artisti in classifica. Se nel testo, il giovane cantautore, ricama i colori dell'amore, la metafora dell'incenso richiama il suo sentire quasi mistico e con parole e aggettivi racconta il suo lato più profondo. Un crescendo armonico e melodico che parte dalla strofa quasi sottovoce, per esplodere poi con forza nell'appassionante ritornello. Vincenzo è, quindi, pronto per navigare verso una maturità musicale nella quale il suo talento musicale è rappresentato pienamente.Lo abbiamo sentito per saperne di più sul brano.«Sono al lavoro già da un anno e mezzo per questa nuova incisione discografica, registrata al Four Walls Studio - ci ha detto Junior V - . Ho scritto i testi e ho prodotto il disco conPoi il disco è stato inviato al celebre e storico Abbey Road Studios a Londra ( il più importante studio di registrazione del mondo, dove tra gli altri registravano Beatles e Pink Floyd n.d.r), dove Christian Wright ha curato la masterizzazione».Il videoclip, che si può guardare cliccando su questo link https://www.youtube.com/watch?v=7gV7IIXBqgw , è stato realizzato dal regista Luca Pischedda che ha utilizzato le tavole inedite dell'illustratore Roby il Pettirosso: disegni animati raffigurano graficamente le parole e i concetti del testo, dove il tratto delicato dell'artista diventa complementare a suoni e liriche diventando una naturale estensione visiva della canzone.Il singolo promette già bene: andrà nelle radio italiane, nei network nazionali, anche su Rai Radio Uno e Radio Italia anni '60. Questo disco ha un respiro internazionale, ammette Junior V, «mentre prima scrivevo in inglese per riuscire ad interessare un pubblico più vasto e anche internazionale, ora scrivo in italiano utilizzando un sound dal respiro internazionale. Sarà un disco che rappresenterà per me l'evoluzione completa, questo singolo è il primo step che segna l'inizio di una nuova era. C'è il mio sound, quello che mi rappresenta».L'ispirazione per quel nuovo sound nasce dall'ascolto di artisti inglesi, tra cui Ben Howard, Daughter, Catfish and the Bottlemen e australiani , quali il John Butler trio, Sticky Fingers, Lime Cordiale.Gli abbiamo chiesto se ci sia collegamento tra questa produzione e la sua città, Giovinazzo: «Si, certo! - ci ha detto -. Il brano "Odore d'incenso" è nato nella mia stanza nella casa di Giovinazzo nello scorso mese di ottobre. Ho scritto questa canzone alle quattro di mattina di un lunedì sera: pioveva e un incensiere continuava a bruciare dentro la mia stanza. Ho sfogato la rabbia che avevo dentro, o forse era delusione per un amore consumato dalle incertezze», ha spiegato il musicista.Il branoè emozionale, va dritto al cuore e conduce l'ascoltatore in un mondo tutto da scoprire e da vivere, caratteristica di tutta la musica di Junior V, la nostra stella nascente di cui andiamo davvero fieri.