Junior V tra i finalisti per esibirsi al concertone del 1° maggio

Le sue dichiarazioni

Vota Junior V per il concerto del Primo Maggio e vinci un cd autografato

Uno dei momenti di spettacolo e di musica, simbolo delle sigle sindacali dei lavoratori dello spettacolo, è il concertone del 1 maggio. Si tratta di un evento che da tanto tempo richiama l'attenzione su musicisti e cantanti, non solo famosi sulla scena nazionale, ma anche sui talenti giovani artistici di rilievo., nome d'arte diè tra i cinquanta artisti italiani finalisti del concertone del 1 maggio.Il voto si può esprimere fino allo scadere dato dal timer che sul sito indica la chiusura delle votazioni. Questo è il link per votare Junior V: https://1mnext.primomaggio.net/artisti-2021/34-junior-v Tra i cinquanta finalisti ci sarà un'ulteriore selezione a cura di una giuria tecnica composta dal direttore artistico e da giornalisti, ed in base ad una percentuale di preferenze espresso, saranno selezionati gli artisti che saliranno sullo storico palco. Sui social, in modo particolare su Facebook, subito dopo la pubblicazione del post dell'artista si sono fatti sentire i fans ed estimatori di Giovinazzo, città d'origine del cantautore e musicista, classe 1998. Uno dei post è stato scritto dal docente e musicista Felice Bologna che ha invitato a promuovere Junior V votandolo perché è un suo ex allievo che merita l'attenzione ed il voto., all'attenzione della critica musicale nazionale, visto l'originale linguaggio musicale e stilistico ed i contenuti intrisi di pensieri profondi, sentimenti, emozioni con un occhio attento alla realtà che ruota intorno a noi. Il suo nuovo album musicaleil terzo della sua carriera, nel quale suona un altro musicista di Giovinazzo, Alessandro Grasso, è un prodotto discografico, che segna la maturità artistica del cantautore, uscito il 5 febbraio scorso su tutte le piattaforme digitali oltre che su cd pubblicato dalla Django Dischi. Il disco è stato masterizzato nei leggendari Abbey Road Studios di Londra da Christian Wright. Dopo un primo periodo in cui l'attenzione è stata data al reggae ora l'evoluzione artistica presenta Junior V in atmosfere pop d'autore e dream folk. Per ascoltare il brano che da il titolo all'album e guardare il video ufficiale si può cliccare su questo link https://www.youtube.com/watch?v=6Mtw5ME8PFo Abbiamo chiesto al giovane musicista cosa rappresenta per lui la partecipazione al concerto del 1 maggio. Ecco cosa ci ha risposto.«Partecipare al concertone che si svolge il 1° maggio sarebbe la realizzazione di un sogno che ho sempre accarezzato guardando sin da quando ero piccolo questo evento musicale in tv- ci ha subito detto il musicista. Su quel palco sono passati molti artisti che nel tempo si sono affermati. Sicuramente sarebbe per me un'occasione enorme anche per promuovere dal vivo il mio nuovo disco che a causa della pandemia non sono riuscito a presentare in situazioni live. Mi piacerebbe suonare qualcosa lì su quel palco e portare la mia musica a più gente. Sicuramente anche quest'anno sarà un'edizione particolare come l'anno scorso, non ci sarà il pubblico ma comunque sarà un modo per ascoltare musica di tanti generi musicali proposti da artisti del momento e ribadire i diritti dei lavoratori dello spettacolo, visto che non hanno ricevuto attenzione in questo momento difficile a causa del Covid 19. Il concertone sarà ancora una volta, e soprattutto in questo periodo, occasione unica per fare emergere la voce dei lavoratori dello spettacolo con la speranza che si possa tornare a fare musica con il pubblico con il rispetto delle norme di sicurezza».Il nostro "in bocca la lupo" all'artista è sentito perché abbiamo avuto l'occasione di ascoltarlo anche dal vivo e apprezzare la sua musica ed il suo talento.Questo è il contest organizzato dalla casa discografica Django Dischi. I lettori di GiovinazzoViva dovranno mandare a questo indirizzo juniorv1maggio@gmail.com lo screenshot del loro voto (foto scattata al momento del voto al countdown cliccando sul link che vi abbiamo indicato) all'artista assieme ai loro dati: nome, cognome e indirizzo postale. Concluse le votazioni, saranno estratti cinque vincitori che riceveranno direttamente a casa, per posta, il cd autografato dell'ultimo album, tutto chiaramente a spese della casa discografica. Quando scriviamo questo articolo, il cantante di Giovinazzo è