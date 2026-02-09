Giuseppe Dagostino tedoforo
Giuseppe Dagostino tedoforo
Vita di città

Il giovinazzese Giuseppe Dagostino tra i tedofori olimpici di Milano-Cortina

Ha consegnato la torcia a Roberto Bolle davanti al Teatro alla Scala

Giovinazzo - lunedì 9 febbraio 2026
La nostra amata Giovinazzo, grazie ad uno dei suoi figli più talentuosi in ambito artistico, il ballerino Giuseppe Dagostino, è stata presente alla Cerimonia Inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Giuseppe Dagostino, 37anni, è un fundraising manager, e attualmente ricopre il ruolo di Coordinatore Progetti e Relazione con Enti Filantropici per l'Accademia Teatro alla Scala, una tra le istituzioni culturali e formative più prestigiose a livello internazionale. Abbiamo raggiunto telefonicamente l'ex ballerino professionista del Teatro alla Scala di Milano, per farci raccontare circa l'emozionante esperienza vissuta nel ruolo di tedoforo.

Il racconto dell'esperienza pre-olimpica
«Accademia Teatro alla Scala e Fondazione Milano-Cortina condividono molti valori insieme tra cui la valorizzazione dei giovani talenti e l'educazione, oltre che la formazione culturale di altissima qualità, nonché l'inclusione e l'accessibilità- ci ha detto Giuseppe Dagostino. Quindi, poco a poco hanno conosciuto allievi e allieve dei nostri quattro Dipartimenti e hanno scelto di premiarli come ambasciatori tedofori. Io sono stato capogruppo di venti allievi scelti, avendo lavorato a stretto contatto con la Fondazione Milano-Cortina durante questi anni. La nostra porzione di staffetta, 400mt., era in Via Verdi e abbiamo consegnato la fiamma olimpica davanti al Teatro alla Scala a Roberto Bolle. È stata un'esperienza molto emozionante: la fiaccola è un concentrato di simboli importantissimi e poterli portare fisicamente, anche solo per un breve tratto, ha dato la sensazione concreta di far parte di qualcosa che va oltre il singolo gesto. Richiama l'idea di pace come tregua e incontro tra le persone, un ideale fragile ma è necessario, che per un momento smetta di essere astratto e diventi responsabilità condivisa».
Giuseppe Dagostino tedoforo
Giuseppe Dagostino tedoforo
  • Giuseppe Dagostino
Torna il Carnevale Giovinazzese
9 febbraio 2026 Torna il Carnevale Giovinazzese
AFP Giovinazzo, questa sconfitta è tremenda
8 febbraio 2026 AFP Giovinazzo, questa sconfitta è tremenda
Altri contenuti a tema
Il coraggio di Gerardo e Giuseppe Il Commento Il coraggio di Gerardo e Giuseppe Ieri sera presentato il libro "Acciaierie e Ferriere Pugliesi: una identità perduta?"
Defender Giovinazzo C5, vittoria con il pallottoliere: 11-0 al Soverato
8 febbraio 2026 Defender Giovinazzo C5, vittoria con il pallottoliere: 11-0 al Soverato
La Jovis Natio sconfitta perde l'occasione: passa a sorpresa l'Azetium
8 febbraio 2026 La Jovis Natio sconfitta perde l'occasione: passa a sorpresa l'Azetium
Più sole al mattino, più nuvole al pomeriggio su Giovinazzo
8 febbraio 2026 Più sole al mattino, più nuvole al pomeriggio su Giovinazzo
Nuovo intervento di pulizia dell'agro e delle complanari a Giovinazzo
7 febbraio 2026 Nuovo intervento di pulizia dell'agro e delle complanari a Giovinazzo
Il Defender Giovinazzo ospita il Soverato. Tanke: «Per noi è una fase cruciale»
7 febbraio 2026 Il Defender Giovinazzo ospita il Soverato. Tanke: «Per noi è una fase cruciale»
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 7 al 13 febbraio
7 febbraio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 7 al 13 febbraio
AFP Giovinazzo ancora in Veneto
7 febbraio 2026 AFP Giovinazzo ancora in Veneto
Festa della Madonna di Lourdes: il programma nella Parrocchia Sant'Agostino
6 febbraio 2026 Festa della Madonna di Lourdes: il programma nella Parrocchia Sant'Agostino
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.