Il Covid miete l'undicesima vittima a Giovinazzo

Sempre più amaro il bilancio delle vittime per Covid-19 a Giovinazzo, che purtroppo è stato aggiornato nelle scorse ore.Una persona di 66 anni è deceduta, portando adil triste computo di coloro i quali hanno perso la vita dal marzo dello scorso annoLa comunità giovinazzese piange quindi la quarta vittima dall'inizio del nuovo anno. Tra coloro i quali ci hanno lasciato, il più anziano aveva 91 anni ed il più giovane 57.Le persone che si sono ammalate da inizio pandemia sul territorio comunale. Attualmente sono 99 i giovinazzesi positivi al Sars CoV2.Nelle prossime ore entrerà in vigore una nuova ordinanza sindacale, con cui verranno introdotte misure più stringenti in tutta Giovinazzo, prima dell'entrata in vigore del provvedimento del Ministero della Salute che porrà la nostra cittadina in zona rossa sin da